جمال حمزة يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك

أعلن جمال حمزة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق اعتزامه الترشح في الانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء.

وقال حمزة عبر قناة "الحياة 2": "سأخوض الانتخابات على المقاعد الثلاثة الشاغرة في المجلس الحالي".

وأضاف: "الإدارة الحالية ناجحة للغاية، وطورت منشآت النادي بشكل رهيب، وهدفي تحسين منظومة الكرة، خاصة فيما يتعلق بالعقود وطريقة التعامل مع اللاعبين ماديا".

وتابع: "أرى أن الطريقة الأنسب صرف 25% مقدم، ومثلها موزعة كرواتب شهرية، وأخرى على المشاركات، والربع المتبقي في حالة الفوز ببطولة".

وينقص مجلس إدارة الزمالك الحالي 3 أعضاء بعد استقالة كل من أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري.