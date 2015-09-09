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جمال حمزة يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك

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جمال حمزة يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك جمال حمزة يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك

أعلن جمال حمزة نجم نادي الزمالك ومنتخب السابق اعتزامه الترشح في الانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء.

وقال حمزة عبر قناة "الحياة 2": "سأخوض الانتخابات على المقاعد الثلاثة الشاغرة في المجلس الحالي".

وأضاف: "الإدارة الحالية ناجحة للغاية، وطورت منشآت النادي بشكل رهيب، وهدفي تحسين منظومة الكرة، خاصة فيما يتعلق بالعقود وطريقة التعامل مع اللاعبين ماديا".

وتابع: "أرى أن الطريقة الأنسب صرف 25% مقدم، ومثلها موزعة كرواتب شهرية، وأخرى على المشاركات، والربع المتبقي في حالة الفوز ببطولة".

وينقص مجلس إدارة الزمالك الحالي 3 أعضاء بعد استقالة كل من أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري.

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