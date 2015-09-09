راعي ملابس الزمالك .. ما بين تاريخ إسباني وحضور برتغالي وظهور عربي.. فمن يفوز؟

كيف سيظهر الزمالك الموسم الجديد؟ ما مصير ملابس الفريق؟ ما حقيقة العروض التي هلت على مجلس إدارة الفريق؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها FilGoal.com.

انتهى تعاقد الزمالك مع شركة "أديداس" للملابس مع نهاية الموسم ورفع الفريق للقب الدوري المصري.

ومع محادثات الزمالك المستمرة مع شركة أديداس لحسم موقف الأخير من تجديد العقد مع النادي من عدمه. ومع عدم رد الأخير قرر الزمالك فتح المزاد لرعاية ملابس الفريق.

أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أكد في وقت سابق إنه سيتولى هذا الملف وخصوصا مع العروض التي هلت على الفريق.

الزمالك تلقى أكثر من عرض من بينهم عرض من شركة (بيرفكت لاين سبورت) وهي الوكيل الحصري للعلامة التجارية Lacatoni البرتغالية.

إلى جانب عرض من شركة جوما (العلامة التجارية الإسبانية). وهما الأقرب لرعاية ملابس الزمالك.

لماذا هما الأقرب؟

عرض شركة "لاكاتوني" وعرض شركة "جوما" هما الأقرب وبنسبة كبيرة جدا من رعاية ملابس الزمالك. لماذا؟

هما الأقرب لأن العرض الذي تقدمت بها الشركتين يشمل أيضا فتح محلات ملابس رياضية خاصة بالنادي في مصر. وهو الشيء الذي لم يوجد في العروض الأخرى.

إلى جانب إن العرض المالي المقدم من "جوما" و"لاكاتوني" أفضل أيضا من العروض الأخرى المقدمة.

كيف سيكون الحسم؟

مجلس إدارة الزمالك قرر تأجيل حسم القرار النهائي لحين سفر أعضاء من المجلس إلى إسبانيا والبرتغال أولا لرؤية منتجات وجودة ملابس الشركتين.

سفر إلى إسبانيا لمعرفة تفاصيل أكثر وأقرب عن شركة "جوما".

وسفر إلى البرتغال لمعرفة تفاصيل أكثر وأقرب عن شركة "لاكاتوني".

وبعد رؤية جودة الملابس عن قرب ومعرفة كافة التفاصيل سيتم الاستقرار على واحد من العرضين قبل أن يتم إتمام التعاقد لرعاية قميص الزمالك الموسم المقبل.

جوما .. تاريخ إسبانيا

جوما Joma هي شركة إسبانية ظهرت في الأسواق منذ 50 عاما بسبب فرستوسو لوبيز الذي بدأ الشركة بسبب "حبه الشديد للأحذية".

وتعتبر الشركة الإسبانية هي خير مثال على الشركات التي تنظر دائما إلى مزيد من النجاحات دون التوقف عند سقف معين من النجاح.

بداية الشركة أولا في إنتاج الأحذية عام 1965. وبعدها بعامين تخصصت أكثر وأصبحت تنتج الأحذية الرياضية. ثم بدأت الدخول في سوق كرة القدم.

ومع الدخول في سوق كرة القدم تطورت الشركة مع كل عام جديد يمر على إسبانيا. قبل أن تصبح رائدة في البلاد.

بعدها تم افتتاح أكثر من 70 فرعا للشركة في 70 بلده بجميع أنحاء العالم. أمريكا وأوروبا والآن آسيا وغيرها.

أندية عالمية وظهور عربي

فالنسيا وسيفيليا وسبورتنج خيخون وأرسنال وغيرها وغيرها أندية عالمية كانت تحت رعاية شركة جوما في وقت سابق.

في الوقت الحال تظهر رعاية الشركة في كل مكان بالعالم. أي مكان تفكر به ستجد إن شركة "جوما" ترعى فريقا به.

كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة التنس وكرة الطائرة. جميعها ألعاب ترعى جوما فرقا منها.

في إسبانيا ترعى الشركة العديدة من الأندية أبرزهم خيتافي وإسبانيول. وفي إيطاليا يوجد فيورنتينا وباليرمو مع العديد من الأندية الأخرى أمثال باتي بوريسوف ومنتخب الهوندراس.

وظهرت الشركة أيضا في الوطن العربي وإفريقيا عن طريق قمصان الفرق الجزائرية والمغربية والتونسية.

أبرزهم وفاق سطيف الجزائري و شباب رياضي بلوزداد والبنزرتي التونسي وإنيمبا النيجيري أيضا.

فهل يكون الزمالك أول فريق مصري تحت رعاية شركة joma؟

لاكاتوني .. السيطرة البرتغالية

العرض الأخر الذي يدرسه مجلس إدارة الزمالك هو عرض شركة Lacatoni.

بيرفكت لاين سبورت هو الوكيل الحصري للعلامة التجارية البرتغالية Lacatoni في الوطن العربي والذي قدم عرضه إلى الزمالك.

3 شباب برتغاليين يجلسون معا ويتحدثون عن حلم إنشاء شركة ملابس ومعدات رياضية.

"فلماذا لا نجعل الحلم حقيقة .. هيا بنا" حوار تخيلي عن ما دار بين الثلاثي والذي أسفر عن انتاج شركة لاكاتوني عام 1986.

بدأت الشركة بالتعاون مع الأندية القريبة من مقرها في البرتغال. وسرعان ما توسعت الشركة وأصبحت تحكم على معظم وأكبر الأندية البرتغالية.

ريادة في البرتغال في عالم كرة القدم. ثم ظهور في الرياضات الأخرى ثم التوسع خارج البلاد.

فروع في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها من البلاد التي وصلت إليها الشركة البرتغالية.

أندية عالمية وتواجد عربي

سبورتنج براجا وريو أفي وباكوس دي فيريرا من أبرز الأندية التي ترعاها شركة لاكاتوني في الوقت الحالي.

وأيضا ترعى الشركة منتخب البرتغال في الألعاب الأولمبية المختلفة.

مع ظهور عربي مع أندية السعودية والإمارات أيضا في كرة القدم والألعاب المختلفة.

فهل يكون الزمالك أول فريق مصري تحت رعاية شركة Lacatoni؟