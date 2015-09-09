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شابي: فان جال سابق لعصره.. ويتعرض للانتقادات لأنه صريح

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شابي: فان جال سابق لعصره.. ويتعرض للانتقادات لأنه صريح شابي: فان جال سابق لعصره.. ويتعرض للانتقادات لأنه صريح

أشاد الإسباني شابي هيرنانديز لاعب وسط برشلونة السابق والسد القطري الحالي بالهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد مؤكدا أنه سابق لعصره.

وكان فان جال قد درب شابي هيرنانديز عندما تم تصعيده للفريق الأول في برشلونة نهاية التسعينات من القرن الماضي وأول الألفية في ولاية ثانية.

وقال شابي "الناس ينتقدون فان جال على المستوى الشخصي لأنه صريح جدا وهم يعتقدون أنه مغرور".

وأضاف "لقد كان سابقا لعصره عندما درب برشلونة فقد أجرى لنا تدريبات مثالية وطور الفريق فنيا وخططيا.. منذ 20 عاما كان مدربا متكاملا".

وأردف "سيقدم مردودا جيدا مع مانشستر يونايتد في الأجل الطويل سيجعلهم فريقا قويا في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.. أنا مقتنع أنه سيقدم عملا ممتازا".

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