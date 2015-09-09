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الأمير الأردني علي بن الحسين يعلن ترشحه لرئاسة فيفا

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الأمير الأردني علي بن الحسين يعلن ترشحه لرئاسة فيفا الأمير الأردني علي بن الحسين يعلن ترشحه لرئاسة فيفا

(إفي): أعلن الأمير الأردني علي بن الحسين اليوم الأربعاء ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي ستجرى في 26 فبراير المقبل.

وسينافس الأمير الأردني الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) والملياردير الكوري شونج مونج جون.

وقال المرشح في خطاب ألقاه بعمان "علينا استعادة اللعبة التي نعشقها، يجب أن نعود إلى ما يجعل الكرة أعظم على الأرض وهو الأمل والكرامة والتميز والفرص".

وأبرز الأمير الأردني، الذي يشغل منصب نائب رئيس (فيفا) منذ 2011 وكان منافسا لجوزيف بلاتر الوحيد في الانتخابات التي جرت منذ شهور، أن كرة القدم لعبة يجب ان تكون متاحة للجميع.

وأضاف "إنها لعبة تتعدى الطبقات والعقائد والحدود، طموحي هو جعل (فيفا) جديرة بتمثيل أعظم الرياضات وأعظم المشجعين في العالم".

ويعد علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني منذ 1999 ومؤسس اتحاد غرب آسيا في عام 2000 ، من أكبر المدافعين عن مشاركة فيفا في التطور الدولي والشفافية والحكم الرشيد.

وكان الأمير الأردني سحب ترشحه قبل الجولة الثانية في الانتخابات الأخيرة، حيث أنه خلال الجولة الأولى حصل على 73 صوتا مقابل 133 للسويسري بلاتر.

يشار إلى أن المرشح (39 عاما) يعد أصغر أعضاء اللجنة التنفيذية لفيفا وهو شقيق العاهل الأردني الملك عبد الله وترأس في 2012 بإسم الاتحاد الآسيوي مبادرة تسمح باستخدام الحجاب في المبارايات.

ودشن الأمير علي في 2012 مشروع تنمية كرة القدم في آسيا والذي يستهدف الشباب ومنح المزيد من الفرص للنساء بجانب المسئوليات الاجتماعية وحماية وتطوير الكرة.

وكانت عملية اعتقال سبعة من كبار قيادات (فيفا) بتهمة الفساد بعد يومين من فوز بلاتر بالمنصب مجددا سببا في تقديم الاخير لاستقالته ودعوته لانتخابات جديدة استثنائية.

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