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حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 2015/9/10

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حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 2015/9/10 حظك اليوم لبرج الجوزاء الخميس 2015/9/10

لبرج الجوزاء:
>ينتظر مولود اليوم أن أصحابك يعرضون عليك الذهاب معهم إلى أحد الأماكن الترفيهية حيث يخططون للقيام برحلة ما، وبما أنك شخص تحب المغامرات لذلك فسوف تلبى رغبتهم على الفور وتذهب معهم إلى هذه الرحلة، فسوف تستمتعون معًا بقضاء الوقت الممتع.

فى هذه الفترة سوف تتعرف على بعض الأشخاص الجدد وربما تجد الحبيب بين هؤلاء الأشخاص، ومن الناحية العملية سوف تعود من هذه الرحلة مقدمًا على العمل بشكل جيد ولديك الكثير من الرغبة والإصرار.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى: قد تكلف اليوم ببعض المهام الزائدة فى مجال العمل تجعلك تتأخر فى الذهاب إلى البيت فى الموعد المعتاد، فحاول أن تقوم بإنجاز تلك المهام فى وقت قياسى ولا تؤجلها لوقت آخر.

عاطفيًّا: يشعر مولود برج الجوزاء اليوم بفقدان ثقة الحبيب بسبب بعض الأخطاء التى قمت بها، فحاول أن تستعيد تلك الثقة والسيطرة على الأمور قبل فوات الأوان.

صحيًّا: ربما تشر ببعض الاضطرابات النفسية التى تسبب لك القلق والانزعاج، تحتاج إلى الهدوء والاسترخاء حتى يزداد تدهور الحالة الصحية لديك.

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