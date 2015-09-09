ننشر أسماء 21 مرشحًا بالدائرة الأولى و15 بالثانية بمحافظة مطروح

توقف عدد من المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية، على مقاعد دائرتى محافظة مطروح، عند 36 مرشحًا منهم 21 مرشحًا على مقعدى الدائرة الأولى و15 مرشحًا على مقعدى الدائرة الثانية، حيث لم يتقدم أى مرشح للجنة تلقى الطلبات بمحكمة مطروح الابتدائية اليوم الأربعاء، وكانت واحدة قد تقدمت بأوراقها أمس الثلاثاء وهى نوارة مصفى صافى هارون بالدائرة الأولى.

وترشح منذ بدء فتح باب تلقى طلبات الترشح بالدائرة الأولى التى تضم مراكز مرسى مطروح والنجيلة وبراني والسلوم 21 مرشحًا وهم صالح سلطان حسن، رمز ساعة اليد ، وجاد المولى عبد اللطيف عبد المالك، وشهرته عبد الله عبد اللطيف، رمز الصقر وعبد الخالق عبد السميع سنوسي، رمز الأسد، وعلي نصيب عبد الكريم، وشهرته عادل القطعاني، رمز الديك، وياسر لطفي سالم درويش، وشهرته ياسر لطفي غنيم، رمز الغزالة، ورافع صالح هاشم، رمز قطرة المياه، وخميس سليمان عبد القادر، وشهرته خميس أبو قدورة، رمز عنقود العنب، ورافع حميدة يونس وشهرته رافع أبو دولات، رمز السفينة.

وضمت قائمة المرشحين سليمان فضل عبد الرحيم، وشهرته سليمان فضل العميري، رمز الكف، وعماد عبد الحليم صالح، وشهرته عماد بشير، رمز الشمعة، ومحمود يوسف حمودة، رمز الحصان، ورسمية عبد الحافظ محمد، رمز الفيل، وفوزي مصيبع أبو زريبة، وشهرته مهدي العمدة، رمز التمساح وصالح فايز محارب جمعة وشهرته صالح فايز القاسمي و وأحمد توفيق إمبابي، رمز الأتوبيس، و زينب إبراهيم عبد الله عثمان وشهرتها زينب السنيني ، رمز حقية اليد و مسعود عبد الرحمن مسعود وشهرته مسعود البس، رمز بندقية الصيد و مهدي عبده مهدي خميس " مستقل "، وسالم عوض سعد السمالوسي " حزب النور " وعبد الفتاح فرحات مسعود حميدة، من رأس الحكمة و نواره مصفى صافي هارون.

وترشح بالدائرة الثانية التي تضم مراكز الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 15 مرشحًا وهم رزق جالي نصر الله رمز الغزالة وعبد الرحمن راضي أبو شليف، وشهرته حويج راضي، رمز طيارة ورزق شعبان فرج وشهرته رزق عَفَش، رمز السفينة وحسن نصر الله محمد، رمز الصقر، وعمران فتحي كيلاني، رمز أسد وصلاح الدين عياد جمعة، رمز ساعة يد وأحمد رضوان فهمي، وشهرته أحمد رضوان الصعيدي، رمز مدفع ومختار جبريل علي، وشهرته مختار أبوطاقة، رمز غصن الزيتون، ونصار سنوسي مطري، رمز الحصان وأحمد عاطف عثمان المراغي وعبد الحكيم عوض محمود امبيوه وشهرته حكيم بو الحمر، رمز التمساح و هاني سعد حسين أبو قاوي " مستقل " و خميس ناصف عبد الحميد، الفردي " حزب الغد " و فوزي مفتاح مسلم السيوي " مستقل ".



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