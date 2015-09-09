36 محضر مخالفة فى حملة تموينية موسعة بشرق الإسكندرية

شن حى شرق تحت رعاية اللواء سعيد الفوال رئيس الحي شرق حملة بقيادة إيهاب فتحى معاون رئيس الحى لقطاع الخدمات، شملت الأمن الصناعى والتموين والرقابة.

وتم المرور على عدد 3 محطات تموين بنزين و عدد 3 بدال تمويني و عدد 1 مستودع لتجارة الدقيق و عدد 5 مجمعات تابعة لشركة الاسكندرية و عدد 3 محال لتجترة السلع الغذائية بالجملة و عدد 3 مخابز ومطعم ابو كمال فرع باكوس.

وخلال الحملة تم تحرير 21 محضر مخالفة أمن صناعي ومحضر ادارة وتشغيل مخبز دون ترخيص و 14 محضر عدم حمل شهادة صحية، هذا وتم مصادرة 6 شكاير دقيق 82 محظور تداوله بالمخابز الحرة وزن الواحدة 50 كيلو.