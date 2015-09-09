الإسماعيلية تستعد لعيد الأضحى بـ38 ساحة مفتوحة لأداء صلاة العيد

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مؤتمرا موسعا لأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة لاستعراض ومناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبدء العام الدراسى الجديد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

حضر المؤتمر اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة.

تم استعراض ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى والاستعداد للعام الدراسى الجديد لمختلف المراحل التعليمية وخلال المؤتمر تم استعراض ومناقشة تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن الاستعدادات بالمديرية والإدارات والمكاتب التابعة لها استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، حيث أوضح حسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمديرية وتجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالإضافة إلى وقف إجازات المسئولين بالمديرية خلال فترة العيد.

وأشار إلى أنه سيتم طرح وضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بجميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن سعر السوق المحلى بواقع من 35 إلى 42 للكيلوجرام من اللحوم المجمدة و55 جنيها للحوم الطازجة، بالإضافة إلى 6 شوادر لبيع اللحوم الطازجة تم فتحها بالمعرض السنوى للسلع المدرسية بمركز شباب الشيخ زايد والذى قرر المحافظ مد العمل به لمدة أسبوع بعد إجازة العيد.

وأضاف مدير عام التموين أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى التى ستقوم بالمرور على جميع الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروضات من تلك السلع ومطابقتها للمواصفات ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى ضخ كميات إضافية من السولار والبنزين بجميع محطات تموين السيارات خلال تلك الفترة وتأمين أرصدة الدقيق البلدى المدعم بالمستودعات ومراقبة جميع المخابز للتأكد من توافر كميات الخبز الجيد المطابق للمواصفات على مدار الساعة.

وأكد الشيخ على عسل وكيل مديرية أوقاف الإسماعيلية أنه تم الانتهاء من تجهيز 38 ساحة مفتوحة لأداء شعائر صلاه العيد تغطى كافة قطاعات المحافظة وتوابعها منها 10 ساحات بمدينة الإسماعيلية والباقى موزعين على مراكز ومدن المحافظة، وتم تحديد خطيب أساسى وخطيب احتياطى لكل ساحة من الساحات وتم الانتهاء من فرش الساحات والتأكيد على فتح جميع المساجد والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحليه للمراكز والمدن والقرى بتجميع جلود الأضاحى خلال أيام العيد.

وأشارت الدكتورة سميرة فهمى مدير عام مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم الإعداد والتنسيق مع إدارة المجازر لفتح جميع مجازر المحافظة أمام المواطنين لتقديم خدمة الذبح والكشف البيطرى على الأضاحى مجانا، واستكمال النواقص والاوناش والبلنكات وتزويدها بجميع المطهرات وتحت الاشراف الطبى الكامل من خلال الأطباء البيطريين الموزعين على جميع أماكن الذبح، وأن نقاط الذبح المجانى التى تم تخصيصها تشمل نقطة بنطاق حى أول بالمحطة الجديدة بشارع سعد زغلول، و5 نقاط موزعة بنطاق حى ثان بميدان الفردوس وسوق حى السلام ومزلقان المشير عبد الحكيم عامر وشارع الجمهورية بمنطقة الحكر وفى حى ثالث 4 نقاط بمنطقة الشيخ زايد بكل من المرحلة الخامسة "حديقة الخالدين" والشارع التجارى بجوار مسجد بدر وأمام قسم ثالث ومنطقة مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالشارع التجارى.