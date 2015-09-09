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القومية للأنفاق: بدء الحفر الفعلى لنفقين أسفل قناة السويس بالإسماعيلية 2016

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القومية للأنفاق: بدء الحفر الفعلى لنفقين أسفل قناة السويس بالإسماعيلية 2016 القومية للأنفاق: بدء الحفر الفعلى لنفقين أسفل قناة السويس بالإسماعيلية 2016
قال اللواء أركان حرب المهندس إسماعيل عبد المنعم نجدى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق، إنه يجرى حالياً تنفيذ أعمال الحفر الجاف للأنفاق الجديدة، ومن المنتظر أن تصل المعدات إلى خلال شهر أكتوبر المقبل، ومنها ماكينة حفر الأنفاق من ألمانيا، لكى يتم البدء فى تنفيذ أعمال الحفر الفعلى أسفل قناة السويس مع بداية العام الجديد 2016.

وأشار إلى أن مدة التنفيذ لن تتجاوز العام الواحد، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجديد 2016، وفقاً للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة للمشروع.

وجاء ذلك خلال لقاء اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق سابقاً والمشرف على تنفيذ مشروع الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، وفى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.

بحث اللقاء الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء نفقين جديدين أسفل قناة السويس بنطاق محافظة الإسماعيلية، وضمن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس لتفعيل وتنمية ربط الشرق بالغرب، وتسهيل حركة العبور بين سيناء والوادى والدلتا.

وأكد محافظ الإسماعيلية اهتمام القيادة السياسية وكامل أجهزة الدولة، بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للانتهاء من هذه المشروعات، استكمالا لتحقيق منظومة التنمية الحقيقية والشاملة وبناء مصر.

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مصر 365

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