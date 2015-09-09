محافظ الدقهلية يشهد الحفل السنوى للخريجين بأكاديمية الدلتا ويكرم أسرة الأبنودى

نظمت أكاديمية الدلتا للعلوم بالدقهلية الحفل السنوى للخريجين وتكريم المتفوقين بحضور حسام الدين امام محافظ الدقهلية. وألقى عمداء المعاهد والكليات بالأكاديمية كلمة وجهوا فيها الشكر للمحافظ لحضوره، ثم ألقى الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من المحافظ.

كما لفت إلى أنه لولا جهوده المستمرة لما كان هناك مشروع مدينة المنصورة الجديدة، كما أشاد بجهوده فى حل أزمات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بحضور الحفل، قائلا:"أتشرف بوجودى معكم فى واحدة من أكبر الأكاديميات وافتخر بأبنائنا جميعا المتفوقين والخريجين والطلاب ويسعدنى ويشرفنى الترحيب بهذه الكوكبة من القيادات ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والمعنيين بالشأن التعليمى فى هذا الحفل الكريم".

كما أرحب بأسرة الراحل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى الذى كان له دورا بارزا فى الحياة الأدبية والفكرية والثقافية فى مصر على مدار حياته. وأضاف المحافظ إن احتفالية اليوم والتى تقيمها معاهد أكاديمية الدلتا سُنة حميدة تؤكد أهمية العلم باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو والتقدم والتطور، كما تؤكد رسوخ قاعدة الاعتراف بالنبوغ والإبداع والتفوق فى المجالات العلمية المختلفة.

وأضاف أن محافظة الدقهلية كانت ومازالت وستظل عاصمة الفكر والثقافة والأدب والعلم على مر التاريخ فقد أنجبت لمصر والعالم العديد من الأعلام فى كافة المجالات الحياتية وكان لهم أثرهم البالغ فى الحياة الفكرية والثقافية والعلمية والسياسية.

تضمن برنامج الحفل تكريم 300 من الخريجين والمتفوقين علميا من أبناء معاهد أكاديمية الدلتا ليكونوا نماذج وقدوة يحتذى بها أمام جميع الدارسين فى كافة الجامعات والمحافل العلمية تدفعهم دائما نحو التفوق والنبوغ، كما قدم المحافظ شهادة تقدير باسم الراحل الشاعر عبد الرحمن الأبنودى تسلمتها زوجته الإعلامية الأستاذة نهال كمال.

وفى نهاية الحفل قدم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الدلتا شهادة تقدير إلى المحافظ تكريما له على الجهود المتميزة من أجهزة المحافظة فى تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بنطاق المحافظة.