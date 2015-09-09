"الهجان" يتابع خطة الموارد المائية لمحافظة قنا

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماعا موسعا لمتابعة الخطة القومية للموارد المائية للمحافظة بحضور روبرت سميت ممثل الحكومة الهولندية والمهندس علي منوفي مساعد وزير الري لقطاع الجنوب والمهندسة ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري واللواء هاني محمود حمدي رئيس شركة مياهالشرب والصرف الصحي بقنا والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة .

وأشار المحافظ الى أن مشروع الخطة القومية للموارد المائية صدر في 2005 بدعم من الحكومة الهولندية حتي 2017 بثلاث محافظات استرشادية ( قنا – الفيوم – البحيرة ) لإنشاء وحدة للموارد المائية لمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة القومية ولإعداد خطة للموارد المائية بكل محافظة لتحقيق التوازن المائي.

واكد الهجان على أن إستراتيجية المحافظة لتنمية وإدارة الموارد المائية تعتمد علي مواجهة جميع التحديات التي تواجه قطاع المياه بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد المائية والري والعمل علي التطوير المستمر للأنشطة المختلفة لتحسين أداء النظام المائي في محافظة قنا وتحقيق الاهداف الخاصة لتحسين نوعية المياه ووضع خطة ومجموعه من الاجراءات للتعامل مع مشكلات نوعية المياة والحفاظ عليها من التلوث مشيدا بالجهود المبذولة في هذا المجال مما يساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة .

وكشف روبرت سميت عن انه يجري حاليا إعداد مشروع الخطة القومية للموارد المائية ( 2017 – 2037 ) بخمسة محافظات ( قنا – الفيوم البحيرة – كفر الشيخ – دمياط ) بدعم من الاتحاد الأوروبي والتي تأتي استكمالا للخطة السابقة بهدف تامين احتياجات المحافظات من الموارد المائية .