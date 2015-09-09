بالأسماء .. 35 مرشحاً بدائرة بيلا والحامول فى كفر الشيخ

حصل "اليوم السابع " على أسماء مرشحي الدائرة الخامسة "بيلا والحامول " الذين تقدموا بأوراقهم للجنة تلقي الطلبات بكفر الشيخ .

ضمت القائمة كلا من عبد الحميد يوسف محمد مرعي وشهرته " عبدالحميد مرعي " ،عبدالعزيز أبو شعيشع على حموده وشهرته " عبدالعزيز حموده " ،محمد علي المغازي خليل ،وليد عبدالمجيد أبو المكارم محمد وشهرته وليد أبو المكارم ، وعصام الدين السعدي محمود عبدالغفار وشهرته " عصام عبدالغفار " ،أيمن فؤاد عبدالله المهدي وشهرته " أيمن عبدالله " ،أحمد محمود أحمد عبد المقصود وشهرته أحمد سمك " ،السيد كمال السيد عماره .

كما ضمت كلا من إبراهيم عبدالعزيز محمد اسماعيل وشهرته العميد إبراهيم عبدالعزيز القصاص "، وإبراهيم أحمد محمد حمدتو وشهرته "إبراهيم حمدتو " ،فؤاد محمد عبدالدايم عبدالواحد ،محمد عبدالكريم محمد حجازي وشهرته محمد عبدالحكيم حجازي ويسري ذكي إبراهيم السيد اسماعيل وشهرته "يسري ذكي المحامي ،خليفة محمد يونس البحيري، السيد حسن عمر حسن حماد وشهرته " السيد العرباوي " ،عبدالحميد عبدالفتاح محمد سيد أحمد ، ومحمد نبيه أنور محمد مصطفى إبراهيم سعيد وشهرته " العميد حمدي أنور سعيد " ومحمد عادل السيد أحمد وشهرته محمد عادل ناصف ، وعطا عبدالفتاح هطا عر الضاي وشهرته " أيمن الضادي " .

وشملت قائمة من تقدموا بارواق ترشحهم كلا من أحمد جمعه علي البسيوني ، ماجد طلعت عبدالعاطي أبو شادي وشهرته " ماجد طلعت أبو شادي " وخالد محمد المتولي غلي وشهرته " خالد غالي "ورشدي شوقي رشدي العدوي وشهرته الدكتور رشدي العدوي " ، البسيوني على أحمد العشماوي وشهرته البسيوني ، أحمد أنور السيد أبو الفتوح وشهرته أحمد أبو الفتوح ، أحمد أبو المعاطي أحمد الجزار وشسهرته أحمد الجزار " وعلي محمد يوسف المغازي وشهرته علي المغازي ، السيد أبو العينين أحمد عياد وشهرته السيد عياد ، أكرم بسيوني محمد بسيوني عياد وشهرته " شاكوش " وأبو زيد على عوض إبراهيم وشهرته "زيده" ، تامر الشرباصي محمد الراجحي ، خالد محمود زكي الجعب وشهرته " خالد زكي الجعب" وإبراهيم سعد محمد سعد وشهرته " إبراهيم سعد " ، مجدي محمد فكري السيد محمد دياب وشهرته "مجدي فكري دياب " محمد السيد حسن عايد وشهرته " محمد عايد ".

يذكر أن لجنة تلقى طلبات الترشيح بمحكمة كفر الشيخ يرأسها المستشار سامح باسيلي حلمي باسيلي رئيس المحكمة وتضم فى عضويتها كلا من المستشار محمد شفيق حامد بركات نائب رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية والمستشار أحمد طايل نائب رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية والمسير أعمال المحكمة مع رئيس المحكمة والمستشار أحمد محمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولةوالمستشار حسانين محمد حرويس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علي محمد عبداللطيف السيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية .