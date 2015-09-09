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بالصور.. جولة لرئيس حى غرب الإسكندرية لمتابعة أعمال التطوير والإصلاح

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تابع العميد محمد أبو شبانة القائم بأعمال رئيس حى غرب الاسكندرية الأعمال التى تتم بنطاق حى غرب، حيث قام بالمرور على شارع المكس وصولا الي النصب التذكاري الخاص بمدخل حى غرب.

وتابع القائم بأعمال رئيس حى غرب الإسكندرية أعمال صب تمثال أبو الهول الذي سيتم وضعه أمام عامود السواري وكذلك تم المرور بالشارع المؤدى إلى نفق النوبارية الذي تم وضع طبقات من "السن" بأرضه وتم تسويتها، بالإضافة إلى أنه تم إصلاح قوائم الصرف الصحي الخاصة ببلوكات ومساكن الأهالي ويتم مرور السيارات من النفق بدون اي عوائق.

من جهه أخرى قامت إدارة الحدائق بحى غرب باستكمال تقليم الأشجار المتبقية الموجودة بترعة المحمودية بحرى.

كما رفعت إدارة الرصد البيئى بالحى تحت إشراف معاون رئيس الحي للنظافة والتجميل الأتربة من المحموديه قبلي وكوبري القصب بمعدل 12 نقله بوزن 60 طنا بسيارات الحي، كما تم رفع مخلفات تقليم الأشجار وأتربة من المحمودية بجوار مدرسة الفوزية كوبري كرموز قبلي بمعدل 12 نقله بوزن 48 طنا بسيارات المقاول .

على صعيد آخر تابع مصطفي جمعه سكرتير الحي ومعاون رئيس الحي للإزالة و الإشغالات وإدارة الحدائق والمتابعة الميدانيه أعمال تقليم الأشجار بمسطاح المحموديه، كما تم رفع الإشغالات الموجودة بالمسطاح من الناحية القبلية للمحمودية وجارى استكمال رفع باقي الإشغالات بنطاق المحموديه حتي شركه الغزل.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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