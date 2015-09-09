ضبط هارب من 3 قضايا يرتدى زى شقيقه المجند لتسهيل استخراج بطاقة لصديقته

لجأ عاطل هارب من 3 أحكام قضائية إلى حيلة للظهور أمام صديقته بمظهر صاحب السلطة أثناء قيامها بإنهاء أوراق بطاقة الرقم القومى الخاص بها، فقام بسرقة زى شقيقه المجند وارتداه والدخول قسم الأحوال المدنية معطياً أوامر بسرعة إنجاز الأوراق.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بالمذكرة المحررة بمعرفة المقدم محمود رسلان رئيس مباحث الأحوال المدنية بالإسكندرية، تتضمن ضبط المدعو رمضان. إ. ع. أ 19 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك المحكوم عليه فى القضية جنح قسم محرم بك "ضرب" غيابياً بالحبس لمدة أسبوع أثناء تواجده داخل مكتب سجل مدنى كامب شيزار - الكائن بدائرة القسم مرتدياً الزى مجند.

بمواجهته أقر بتحصله على الزى من شقيقه المجند، مضيفا أنه حضر للمكتب مع إحدى السيدات لتسهيل استخراج بطاقة رقم قومى لها.