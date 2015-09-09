ضبط هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسكندرية

شنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية.

تمكن النقيب مصطفى الصاوى الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة ملاحظة الحالة الأمنية بالموقف الجديد دائرة قسم شرطة كرموز من ضبط " محمود. أ " 33 سنة صاحب محل مقيم البرلس محافظة كفر الشيخ محكوم عليه فى " 6 " أحكام جزئى ومستأنف فى قضايا " تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 4 سنوات وستة أشهر و بحوزته " 50 " جراما لمخدر الهيروين وهاتفى محمول.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والهاتفى للاتصال بعملائه وصحة الأحكام الصادرة ضده.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة المنشية من ضبط " ناجى. ف" 48 سنة محام مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "هتك عرض"غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة العطارين من ضبط رامى ع ال أ 30 سنة خراط مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم " مخدرات "غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة برج العرب من ضبط " فايز. ع " 31 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى " 14 " حكم فى قضايا " تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 17 سنة.

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل من ضبط، "مصطفى. م" 42 سنة نقاش مقيم دائرة قسم أول العامرية محكوم عليه فى قضيتين آخرهم القضية جنايات قسم أول العامرية "مخدرات " غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 10 سنوات.

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة سيدى جابر من ضبط خميس ع ال م خ سن 58 عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم " مخدرات " غيابياً بالسجن المؤبد.