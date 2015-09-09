5 أطعمة لتنشيط ذاكرة الطفل في المدرسة

تمتحن بعض المدارس الخليجية الطفل كل أسبوع، فيما بعضها الآخر يمتحنه كل نهاية شهر، وهذا يعني أن الطفل بحاجة لتنشيط دائم لذاكرته، حتى يعطي نتائج جيدة في امتحاناته، وللمحافظة على دماغ أكثر صحة، تنصحك ريهام شمس الدين، أخصائية تغذية في "رايت بايت" (Right Bite)، مركز استشارات التغذية وتقديم الطعام الصحي بدبي بإضافة هذه الأصناف إلى غذائه:

التوت البري: تُظهر الدراسات والأبحاث أنّه يُساعد على حماية الدماغ من أضرار الأكسدة ويزيد من قدرة التعلم والمهارات الحركية لدى الأطفال الصغار.

نصيحة: أضفي التوت البري إلى فطوره المُؤلّف من الحبوب الكاملة لمساعدة جسمه على امتصاص الحديد من حبوب الإفطار. ويمكنه تناول التوت البري والاستمتاع بنكهته طازجاً أو مجمداً.

الأفوكادو: هو غنيٌّ بالعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A وC وD وE وK وB والألياف والدهون الجيدة (أحماض أوميغا 3 الدهنية)، ما يجعله أساسياً لتنشيط الدماغ وإنعاشه.

نصيحة: قومي بتقطيع الأفوكادو إلى شرائح وأضيفيها إلى الحليب قليل الدسم لتحضير مخفوق حليب (ميلك شيك) صحي ومفيد. كما يمكنك إضافة قطع الأفوكادو إلى السلطة مع عصير الليمون والقليل من زيت الزيتون. ولكن انتبهي إلى السعرات الحرارية، فيكفي تناول نصف حبة أفوكادو كطبق جانبي.

السلمون: يُعتبر سمك السلمون من أفضل مصادر الأحماض الدهنية أوميغا 3 وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، التي تعتبر مهمةً جداً للدماغ والجهاز العصبي وتُساعد الدماغ على العمل بشكل سليم. وتُعدّ الأوميغا 3 مادة غذائية أساسية لأنّه لا يمكن للجسم إنتاجها إنّما يجب الحصول عليها من الغذاء.

نصيحة: اشوي له سمك السلمون مرتين في الأسبوع على الأقل للاستفادة القصوى من العناصر الغذائية الموجودة فيه.

بذور الكتان: إنّ بذور الكتان غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 الضرورية لوظيفة الدماغ ونموّه. كما تحتوي على حمض ألفا لينولينيك (ALA) الذي يُعزّز منطقة الدماغ لمعالجة المعلومات الحسية.

نصيحة: قومي برش ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة على السلطة أو أي طبق ليحصل طفلك على احتياجاته اليومية من الأوميغا 3. ولجعلها سهلة الهضم، قومي بنقعها في الماء لبضع ساعات قبل تناولها.

الشوكولاته الداكنة: غنية بالفلافونويد وهي إحدى المواد المضادة للأكسدة الضرورية التي من شأنها تعزيز الوظائف المعرفية. كما تحتوي الشوكولاته على الكافيين، وهو منبه طبيعي يزيد من القدرة على التركيز ويُحفز إنتاج الاندورفين مما يساعد على تحسين المزاج.

نصيحة: عودي طفلك على تناولها بدلاً من الشوكولاته المسكّرة، لن يكون الأمر سهلاً في البداية، واجعليها مُعدّة من الكاكاو بنسبة 60% على الأقلّ وتحتوي على كميات أقل من السكريات المضافة والدهون.