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حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 2015/9/10

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حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 2015/9/10 حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 2015/9/10

لبرج الحوت:
>تظهر اليوم أمام مواليد العديد من الأهداف المهنية الجديدة التى تقودك إلى فعل المزيد من أجل تحقيقها، فتلك الاهتمامات ربما ترتبط بأحلام الطفولة التى امتنعت عن التفكير فيها لفترة طويلة، وقد ترتبط بالفنون أو العلوم أو التكنولوجيا.

ويجب لمولد برج الحوت الحذر من العمل لساعات طويلة قد يجعلك تشعر بالإرهاق الشديد خاصة فى نهاية اليوم، حاول تخصيص الوقت اللازم لراحتك فى الفترة المسائية حتى تتمكن من الحصول عل الراحة التامة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت مهنيًّا: حاول اليوم أن تشارك الحبيب فى المواجهات التى تحدث لك فى مجال العمل حتى تعطيه الفرصة للوقوف بجانبك ومساعدك على مواجهتها

عاطفيًّا: أصحاب برج الحوت من الأشخاص الذين لا يحبون المجاملة، وهذا الأمر فى غاية السوء حيث تساعدك المجاملة على التقرب من الآخرين وتحسين العلاقات معهم.

صحيًّا: احذر من أن ترهق نفسك كثيرًا من خلال القيام بالتمارين القاسية، حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية التى أنت فى غنى عنها.

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