بسبب غلطة أصالة تضطر لتغيير منزلها ورقم هاتفها

بيروت_ سيدتي نت

احتفالاً باليوم الأول لدخول توأميها آدم وعلي المدرسة، قامت الفنانة أصالة بنشر صور البطاقات المدرسية لولديها، معربة عن إعجابها بمديرة المدرسة وثقتها بالمؤسسة التعليمية التي تلقى فيها شام وخالد ولدا اصالة الأكبر تعليمهما أيضاً.

ولم تنتبه أصالة إلى أنّ البطاقتين تضمّنتا عنوان منزلها ورقم هاتفها، فحذفتهما فوراً وكتبت اعتذاراً من عائلتها على إنستغرام جاء فيه " هذا أنا كنت ومازلت طفله إندفاعيه أقول ماأشعر دون حذر وفي هذه اللحظه وبسببي قرر زوجي تغيير المنزل وتغيير رقمي ولكنه سيبقى معي ولن يستطيع أن يغيرني ، رقمي الذي نشرته سيكون مع شخص يهوى سماع رنة الموبايل بشكل متواصل حيث أنه يملك رقماً لايرن إلا من قبل والدته للإطمئنان عليه وبالنسبة لي سأُحرم لمدة شهر من الإمساك بموبايل جديد ورقم جديد ، وهيك بكون متل إبني لودي كمان بتعلم من أخطائي ... وأعتذر لعائلتي على عملتي الغريبه العجيبه اللي حتكلفنا نقلة ببت وحرمان من موبايل ورح أتواصل على تويتر وأنستغرام من موبايل أخي أنس شو رأيكم أنشرلكم ياه كمان؟"

ويبقى السؤال، لماذا تصرّ أصالة على أن يبقى عنوان منزلها سرّي مع أنّه من السهل اكتشاف عناوين سكن الفنانين؟