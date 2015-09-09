تايلور سويفت تهزم kim kardashian وتتربع على عرش انستقرام

تربعت النجمة العالمية تايلور سويفت على عرش انستقرام بعد أن هزمت نجمة تلفزيون الواقع kim kardashian في عدد المتابعين.

ووصل عدد متابعي تايلور إلى 45.5 مليون متابع على صفحتها الشخصية في انستقرام.

وهذا الانتصار جاء بعد أيام من وصول عدد متابعي kim إلى 45.4 مليون متابع.

يشار إلى أن النجمة العالمية Beyonce حلّت في المرتبة الثالثة بعد تايلور و kim بـ45 مليون متابع.