أعلنت الفنانة إليسا أنها ستبتعد خلال الفترة المقبلة عن موقع "تويتر" لأسباب عدة لم تكشف عنها، وقالت إنها ستعود للقاء محبيها قريباً حيث كتبت بالإنكليزية:hi lovers , I will be away from for twitter for some reasons , will tweet u as soon as I can love u guys

قرار إليسا أثار حزن متابعيها الذين اعتادوا على تغريداتها اليومية.

يذكر أن آخر من نشرته الفنانة كانت صورة لها من غلاف مجلة "هاربر بازار"، التي ظهرت فيها على الغلاف الداخلي، أما الغلاف الخارجي فتصدرته الفنانة نانسي عجرم.