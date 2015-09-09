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لماذا ارتدت علا الفارس النقاب في السعودية؟

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لماذا ارتدت علا الفارس النقاب في السعودية؟ لماذا ارتدت علا الفارس النقاب في السعودية؟

الأربعاء 09-09-2015 18:50

يبدو أنّ الموضة الجديدة للتخفي لدى المشاهير هي لبس "اللثمة" أو "النقاب"، إذا قامت مؤخراً عارضة الأزياء البرازيلية السابقة جيزيل بوندشين بلبس البرقع للتمويه والهروب من عدسات المصورين الفضوليين عند ذهابها إلى طبيب التجميل. ومؤخرًا قامت المذيعة المشهورة علا فارس بالأمر نفسه في لتتمكن من التجوّل براحتها.
وقامت علا بنشر صور لها على حسابها الشخصي في "الانستقرام" وهي باللثمة وكتبت عليها "الخيل والليل ونداء تعرفني إلا أنتم لا أحد يعرفني"، ويبدو أنها تتملص من مقابلة جمهورها بهذه الحركة مقلدةً عارضة الأزياء جيزيل.
وقد تغزل جمهورها بعينيها، وأكدوا أنها جميلة حتى وهي ترتدي اللثمة.

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سيدتي

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