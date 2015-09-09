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شقيقة رشيد الوالي في ذمة الله

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شقيقة رشيد الوالي في ذمة الله شقيقة رشيد الوالي في ذمة الله

الأربعاء 09-09-2015 19:51

توفيت يوم أمس الثلاثاء فاطمة الوالي شقيقة الفنان رشيد الوالي، بعد مرض عضال لم ينفع معه العلاج.

ومعروف عن رشيد تعلّقه الكبير بأسرته وبأشقائه وتواصله الدائم معهم، ففور إعلان الخبر، اكتسحت صور الفقيدة مع النجم المغربي مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى رشيد التعازي من معجبيه.

بدورها، تتقدم أسرة "سيدتي نت" بأحرّ التّعازي لأسرة الوالي، راجية من الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جنانه ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

 

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