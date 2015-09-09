L’Oreal Paris تحتفل بالذكرى الـ30 بمجموعة أحمر شفاه

هل أنت في مزاج للتألق بإطلالة رومانسية؟ يصادف هذا الخريف مرور 30 عاماً على ابتكار ’L’Oreal‘ لخط الألوان الغنية والجذابة من أحمر الشفاه ’Color Riche‘، واحتفالاً بهذه المناسبة، تعلن العلامة التجارية الرائدة في عالم الجمال عن إطلاق ظلال جديدة من الألوان البراقة.

تعيد تشكيلة ’L’Oreal‘ الجديدة إحياء ’Color Riche‘ بمجموعة تتضمن 20 لوناً جديداً من أحمر الشفاه تتنوع بين الألوان السائلة و الغير لامعة، والمستوحاة من الذوق والروح الفرنسية الخبيرة في هذا المجال، لتمنح الشفاه رونقاً رائعاً بقوام سائل وبريق ساحر في آن معاً. وتستوحي الظلال الجديدة ألوانها من أجمل ميزات خط ’Color Riche‘ من ’L’Oreal Paris‘، والتي تحول الشفاه من العادية إلى فائقة الجمال بفضل تشكيلة واسعة من أطياف اللون الوردي البراق، وتدرجات الأحمر الياقوتي، والألوان المرجانية الغامقة، وأطياف البيج لتناسب جميع شخصيات وأمزجة النساء على تنوّعها، وتلائم كل إطلالة ومناسبة. وستفتن النساء الخليجيات بالزيوت الغنيّة المضافة إلى التركيبات، والتي تساعد على إضفاء النعومة والترطيب للشفاه، مما يجعله أحمر الشفاه الذي تحتاج إليه كل امرأة عربية.

وقد تحدثت الفنانة أروى سعيد، المطربة ومضيفة برامج التلفزيون المتألقة، وسفيرة ’L’Oreal Paris‘ في الشرق الأوسط عن إطلاق هذه المجموعة الجديدة وقالت: "بالنسبة إلي، عندما أضع أحمر الشفاه Color Riche’‘ من ’L’Oreal Paris‘، أستسلم لعشقي للألوان، إذ بإمكاني اختيار اللون المناسب لأية حالة ومزاج، سواء كنت أرغب بإطلالة جذابة وعصرية، أو إطلالة أكثر راحة وخفة ليتيح لي التميز بأبهى إطلالة".

وتمنح جميع ألوان التشكيلة من أحمر الشفاه مزيجاً مثالياً من اللون الرائع والعناية الفائقة، إذ تنغمس الشفاه بلون براق، وتنعم بحماية وتغذية رائعة بفضل أحدث الصيغ في فن التجميل، باستخدام التركيبة المثالية التي تجمع ما بين كريم ’دي موسكات‘ مع ’لوتس أركان‘ ومستخلص الكاميليا، حيث تحظى الشفاه بنعومة مثالية، مع ملمس حريري ومرطب، مما يجعله مستحضر التجميل المفضل لدى جميع السيدات.

وتضفي هذه التشكيلة الجديدة من الألوان رونقاً باريسياً أنيقاً يدوم طويلاً، وبالأخص عند تحديدها بأقلام تحديد الشفاه من ’L’Oreal Couture Liners‘. وتمنح ’Color Riche‘ شفاهاً مثالية جذابة للمرأة التي ترغب باستكشاف أسلوبها الخاص والألوان التي تعشقها من بين توليفات الألوان الطبيعية، واللمسات المتنوعة بين البسيطة و السهلة إلى الجريئة، إضافة إلى الألوان الخاصة بأجواء السجادة الحمراء النابضة بالحياة. لذلك، إذا كنت تفضلين ’Pure Scarleto‘ من ’Blake Lively‘ أو ’Pure Rouge‘ من ’Freida Pinto‘، كوني على ثقة بأنك ستحظين بإطلالتك المميزة والخاصة بك من ضمن مجموعة ’Color Riche‘.

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