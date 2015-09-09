كريم الأساس Ultra HD من MAKE UP FOR EVER لبشرة مثالية

تتغيّر مستلزمات المكياج مع تطوّر الثورة الرقمية ووصول التقنية العالية “Ultra High Definition”. ولمواكبة هذا التطوّر، تكمل MAKE UP FOR EVER، العلامة الرائدة والمبتكرة الأساسية لمجموعة مكياج HD في رفع معايير الجمال عبر تقديمها Ultra HD Foundation الجديد، كريم الأساس السبّاق والعالي الأداء الذي صمّم خصيصاً لتغطية التجاعيد والعيوب في البشرة التي تظهر أمام الكاميرا ذات تقنية الـ 4K.

ومع تقديم كريم الأساس Ultra HD Foundation، أصبح مكياجك الآن طبيعياً. فهو يضمن تغطية متوسّطة إنّما طبيعية. كما تركيبته التي تعمل على إنعكاس الضوء، تضمن بشرة خالية من العيوب ومرطّبة بشكل طبيعي. حتّى تحت ضوء قوي أو أمام كاميرا ذات التقنية العالية التي تبرز أدق التفاصيل، تبقى النتيجة طبيعية دون ظهور أي علامة من كريم الأساس. تضمن تركيبة الـ 4K Complex في كريم الأساس Ultra HD Foundation نتيجة طبيعية وغير مرئية للمكياج. فتركيبته السائلة تمزج بسهولة وتغطّي الشوائب للحصول على بشرة موحّدة اللون.

وكما في يومنا هذا، أصبح إلتقاط الـSelfies في جميع المناسبات من عاداتنا اليومية. والتطوّرات الرقمية ذات القنية العالية المتوفرة في الهواتف الذكية، تتطلّب حصول المرأة عالى بشرة مثالية في جميع الأوقات. وها هو كريم الأساس المبتكر Ultra HD Foundation، أصبح من أساسيات كل إمرأة لضمان حصولها على تلك الإطلالة الطبيعية ذات البشرة المثالية والخالية من العيوب.

الكثير من النساء يواجهن بعض الصعاب في الحصول على اللون الأمثل والأنسب للون بشرتهن. ولهذا السبب، تمّ إبتكار كريم الأساس السائل Ultra HD Foundation ضمن أكبر مجموعة مؤلّفة من 40 درجة لونية لضمان حصول جميع النساء على البشرة المثالية. كما إنّه لمصدر إلهام يعمل على تلبية مستلزمات خبراء التجميل سواءً. هكذا يكون كريم الأساس Ultra HD foundation السّباق قد واجه التحدّي لضمان الحصول على بشرة مثالية ذات نتيجة طبيعية.

إضافة إلى كريم الأساس السائل Ultra HD Foundation، عملت MAKE UP FOR EVER على ابتكار كريم الأساس القلم Ultra HD Stick Foundation المصحّح للون البشرة. إنّ كريم الأساس القلم Ultra HD Stick Foundation ذات تركيبة كريمية، عملي، سريع ومتعدّد الإستعمال، فهو مثالي لتصحيح المكياج ولتحديد الوجه بنتيجة طبيعية. يضمن بشرة مثالية وخالية من العيوب أمام الكاميرا وفي ضوء النهار. تنمح تركيبته الكريمية لمسة نهائية مشرقة ومنعشة تناسب البشرة الطبيعية والجافة. يتوفّر ضمن 15 درجة لونية.