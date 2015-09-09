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خدمات العناية بالبشرة للأم والطفل من BONPOINT

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خدمات العناية بالبشرة للأم والطفل من BONPOINT خدمات العناية بالبشرة للأم والطفل من BONPOINT

الأربعاء 09-09-2015 14:03

في عام 1986، ابتكر أخصائي العطور العالمي الشهير أنيك جوتال أول عطر باسم BONPOINT، وبقيت الدار وفية لهذا الاسم حتى يومنا هذا.
وفي عام 2010، وبعد سنتين من الأبحاث والدراسات المعمقة، أطلقت BONPOINT مجموعة طبيعية بالكامل من مستحضرات العناية بالبشرة التي لا تسبب الحساسية، والتي تلائم بشرة الأمهات والأطفال أيضاً.

واحتفالاً بالنجاح الكبير الذي حققته مستحضرات العناية بالشرة، تقدم BONPOINT هذا العام أربعة منتجات جديدة تماماً: Crème Fluide Visage • Lotion Douceur • Mousse Nettoyante Visage • Crème Mains

وبهذا تقدم العلامة التي يعشقها الأطفال وأهاليهم على حد سواء مجموعة خدمات جمال متكاملة. في BONPOINT، يعد الجمال فناً من فنون الحياة. فهو يتواجد في جميع التفاصيل، ويتميز بالطبيعية والحياة والبساطة والأحاسيس المميزة.

الخدمات الأساسية من BONPOINT:
CRÈME MOUSSANTE • HUI LE DOUCE • CRÈME VISAGE • CRÈME CORPS • CRÈME FLUIDE VISAGE
CRÈME MAINS • MOUSSE NETTOYANTE VISAGE • LOTION DOUCEUR

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سيدتي