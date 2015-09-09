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جوهرة ثمينة من Christian louboutin

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جوهرة ثمينة من Christian louboutin جوهرة ثمينة من Christian louboutin

الأربعاء 09-09-2015 14:27

"إنها قطعة ثمينة جدًّا سيرغبها الجميع". أشبه بحقيبة مليئة بالأحجار الكريمة والنادرة عُثر عليها في مغارة علي بابا، فهي ستثير رغبة منمن رآها وبالطبع صُنعت لتُسرق. إنه أقلام أحمر شفاه كريستيان لوبوتان فتعرفي على تفاصيلها :

حين وضع كريستيان لوبوتان جوهر اللون الأحمر الشهير "ريد سول" في أول زجاجة "روج لوبوتان"، كان قد أطلق عالماً جديداً من الجمال.
بات أحمر الشفاه "روج" مصدر إلهام لمجموعة كاملة من طلاء الأظافر تضع طيفاً من ألوان "بوب" و"نوار" و"نيود" على أنامل كل سيدة.
اليوم ولد "شيء جميل" مرة أخرى فيما يطلق كريستيان لوبوتان أول مجموعة له من أحمر الشفاه.

جوهرة جميلة
إن قلم أحمر الشفاه هو عصا سحرية بيد المرأة. ينعم ملمس الشفتين لكنه يجمل الوجه بلمسة صغيرة كارتداء عقد لؤلؤي أو قرطين. لكنه
كالجندي المجهول العامل من أجل الجمال، يبقى متخفياً ويقبع في قعر حقيبة اليد. بالنسبة لكريستيان لوبوتان المصمم والمخترع، يستحق
أحمر الشفاه الآن أن يتميز ويتم الاعتراف به.
"حين نفكر بأحمر الشفاه الذي لم يعد يخدم أهدافه الرئيسية تتبادر فكرة الجواهر إلى ذهني . ونتيجة لذلك أعطيت قلم أحمر الشفاه مظهر
القلادة، يمكن وضعه حول العنق أو كقرطين كما يمكن تعليقه في أي مكان ترغب به. لم يعد روج لوبوتان منسيًّا مع علاقة المفاتيح ومقلم الأظافر، بل هو يضيف بعدًا آخر وتحول من غرض منسي إلى جوهرة قيمة.
"حين تضع المرأة أحمر الشفاه أو تنتعل الكعب العالي، تلاحظ في الحالتين أنها شخص يهتم بنفسه. وفي الحالتين هي التي تقرر الفكرة التي
يأخذها الناس عنها".

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سيدتي