أحدث منتجات ’لش‘ LUSH

تدخل أحدث منتجاتنا إلى متاجر دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر محمّلة بتجربة عريقة وغنية تعود إلى 20 عاماً من الإبداع. وتتيح هذه التشكيلة الجديدة للعملاء منتجات مبتكرة تتغلغل فوائدها في البشرة وتفوح منها عطور تبعث على الهدوء والاسترخاء؛ وتتضمن ابتكارات جديدة من ’لش‘ LUSH من كرات الاستحمام الفوّارة إلى أنواع الصابون وجيل الاستحمام. وكما هي الحال مع مختلف إبداعات ’لش‘ LUSH، تعكس الابتكارات الجديدة من منتجات الحمام والرغوة والصابون مع مزيج فريد من المكونات المنعشة مثل زيت الورد، وزيت جوز الهند، وخلاصة الياسمين، والملح البحري النقي على سبيل المثال لا الحصر. وتعززت شهرتنا عبر إبداعاتنا يدوية الصنع من الزيوت والدهون والتوليفات العطرية الأساسية، ولا تختلف التشكيلة الجديدة عن ذلك فتعدُ بعالمٍ جديد كلياً من منتجات ’لش‘LUSH التي تعزز أحاسيس الهدوء والاسترخاء والانتعاش.

’فروزن‘ Frozen

كرات الاستحمام الفوّارة

مزيج سحري من مكونات الجريب فروت، وزهرة البرتقال التونسية وزيت الزهرة التركية على هيئة طبقات ملونة من الأزرق الجليدي الذي يفور كاشفاً عن بريق فضي بارد.

من الجيد أن تعلم

أثبتت الدراسات العلمية أن زهر البرتقال يلعب دوراً مهماً في تعزيز إنتاج السيروتونين في الدماغ، مما يساعد على تحسين المزاج. ويتكون العطر الفاخر من مزيج متألق يستند على عطرنا ’هابي هابي جوي جوي‘ Happy Happy Joy Joy المخصص لتصفيف الشعر، لتحسين المزاج حتى في أكثر الأيام برودة!

’إنترجالاكتيك‘ Intergalactic

كرات الاستحمام الفوّارة

مزيج قوي من النعناع المنعش وزيت جريب فروت يعيد النبض إلى الأحاسيس ويرتقي بها إلى مستويات عالية لتتهادى بعدئذ على أريج الفيتيفير وخشب الأرز بعد رحلة متميزة في أرجاء الكون. وتتمازج الطبقات اللونية لتشكل دوامات نابضة في سماء الليل، فيما تحلق رائحة الحلوى بك في رحلة حول درب التبانة.

من الجيد أن تعلم

تستمد مجموعة ’إنترجالاكتيك‘ Intergalactic إيحاءها من شخصية ’ستار لورد‘ Starlord في فيلم ’حراس المجرة‘ Guardians of the Galaxy وألق ثمانينيات القرن العشرين.

’ذا إكسبيريمنتر‘ The Experimenter

كرات الاستحمام الفوّارة

فليتحول وقت الاستحمام إلى فيلم مصور نابض بالألوان، والحلوى المفرقعة مع عطور الفيتيفير، والتونكا والفانيليا.

من الجيد أن تعلم

تستمد التشكيلة إلهامها من فيلم ’إكسبيريمنتر‘ Experimenter الغني بالمغامرات الغنية بالألوان والحركة التي تنبض معها الحواس. ومع الفانيليا المستوردة من أول سوق عادلة أفريقية للفانيليا في غرب أوغندا، ويعمل فيها 1200 مزارع. وتعتبر الزراعات صغيرةً حيث يبلغ متوسط أعداد الكرمة 250 شجرة في كل نصف فدان، وتتطلب كماً هائلاً من العناية الدقيقة.

’لاير كيك‘ Layer Cake

الصابون

تجربة في طبقات من المكونات للحصول على تأثيرات جميلة. ويحتوي لوح الصابون بنكهة الفواكه هذا على خمس طبقات مع عصائر فاكهة منعشة مقابلة لكل منها. ويمكن الإحساس بتوت العليق في الطبقة الحمراء، والعنب البري في الطبقة الأرجوانية، وعصير البرتقال في الطبقة البرتقالية، فضلاً عن عصير العنب الأبيض في الطبقة الخضراء وعصير الأناناس في الطبقة الصفراء. إنها الصابونة الأمثل للتنظيف، وشد البشرة والاستمتاع برائحة الفاكهة المنعشة، ووسيلة رائعة للانطلاق في يوم زاخر بالحيوية!

من الجيد أن تعلم

تستمد التشكيلة إيحاءها من عرض الطهي ’ذا جريت بريتيش بيك أوف‘ The Great British Bake Off، وروعة طبقات الكعك التي خبزت. وبالرغم من أن كل طبقة تمتلك عصيراً منعشاً خاصاً بها، إلا أن الصابونة تفوح بعطر الفاكهة ذاته، مع زيت البرتقال البرازيلي.

السعر: 37 درهم إماراتي