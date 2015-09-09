مكياج عيون على طريقة ليلى اسكندر

اشتهرت ليلى اسكندر بجمال عينيها وقدرتها على تطبيق مكياج عيون مناسب لها. وبما أن ليلى تعتمد عدة اتجاهات في تطبيق المكياج، جمعنا لك أجمل 4 صور لمكياج عينيها بأشكال مختلفة اختاري الذي تجدينه مناسباً لك:

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-الأي لاينر المجنح:

نشرت ليلى اسكندر مؤخراً صورة لها بمكياج عيون مميز، بحيث جمعت صيحتين جماليتين:

أولاً، الأي لاينر الغرافيكي على الجفن العلوي الذي يبدأ رفيعاً ليعرض تدريجياً بشكل جانح خارج حدود العين لكي تبدو أكبر.

ثانياً، مكياج الجفن السفلي بالكحل الأسود تحت خط الرموش لنظرة دراماتيكية.

ولسحب العين ، يمكنك إضافة الظلال باللون الأبيض اللامع على الزاوية الخارجية للعين بين الجفنين العلوي والسفلي.

يعتبر هذا المكياج من آخر صيحات الجمال لهذا الفصل، إضافة إلى الرموش الكثيفة والماسكرا اللافتة.



-مكياج الجفن السفلي:

بعد أن انتشرت صيحة المكياج الطبيعي في عالم الجمال، كان لا بد من اعتماد أشكال مميزة لإبراز العينين، إليك بالصورة مكياج ليلى اسكندر المميز، بحيث استخدمت الظلال باللون البيج اللامع على الجفن العلوي بشكل طبيعي لإشراق العين. في حين أنها اكتفت بالكحل الأسود على الجفن السفلي مع الكحل الأبيض داخل العين.



-الظلال الداكنة:

إذا كنت تبحثين عن مكياج عيون قوي بعيداً عن المبالغة، إليك الطريقة التي اعتمدتها ليلى اسكندر في سحب العين بالظلال الداكنة من نصف الجفن العلوي إلى خارج الزاوية الخارجية ، أما عند الزاوية الداخلية فاستخدمت الظلال الفاتحة لتكبير العين. إضافة إلى الحواجب المحددة بشكل طبيعي وكثيف.



-النظرة البرونزية:

استطاعت ليلى اسكندر أن تكبر عينيها حتى عند استخدام الكحل الأسود داخل العين عبر سحب الأي لاينر السفلي خارج العين بمستوى الأي لاينر العلوي. واكتملت جاذبية النظرة مع الظلال باللون البرونزي الخفيف.

بأي مكياج عيون تجدين ليلى اسكندر أجمل؟

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