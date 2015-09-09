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Top 10: أفضل عطور الخريف

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Top 10: أفضل عطور الخريف Top 10: أفضل عطور الخريف

الأربعاء 09-09-2015 17:24

هل تبحثين عن عطر جديد مناسب لهذا الفصل؟ إليك آخر 10 إصدارات من أجمل الروائح. اختاري ما تجدينه مناسباً لك من هذه العطور.

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Michael Kors Rose Radiant Gold: تركيبة تجمع بين روائح الفاكهة الطازجة مع المسك لتجعل العطر مناسباً لهذا الموسم.
Alaïa Paris Eau de Parfum: مزيج من الفلفل الوردي، البنفسج والعود ليشكل رائحة عربية جديدة.
Givenchy L'Atelier Gaïac Mystique: إذا كان من الممكن تعبئة الغابات في عبوات زجاجية فستكون هذه هي الرائحة مع مزيج الخشب والزهور السوداء لرومنسية مطلقة.
Miu Miu Eau de Parfum: عطر مميز من الأزهار الجميلة من زنبق الوادي، الياسمين الورد، الخشب والبتشول يناسب المرأة الحالمة.
Marc Jacobs Decadence: عطر فاخر ومميز مناسب لمحبات الروائح الفريدة.
Jimmy Choo Illicit: عطر ينبض بالحياة مع نفحات من الزنجبيل، العسل، العنبر، الورد والياسمين.
Tom Ford Venetian Bergamot: مزيج من روائح الحمضيات الحارة.
Wildfox Eau de Parfum: عطر يجمع في رائحته بين القوة والعصرية لشباب أبدي.
Van Cleef & Arpels Ambre Impérial: تنقلك روائح العنبر، فول التونكا والفانيليا إلى العالم القديم.
Flower Beauty Sparkling Garden: يعتبر عطر النجوم لما فيه من مزيج بين الفاكهة والفانيلا.

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