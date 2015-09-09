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حظك اليوم لبرج القوس الخميس 2015/9/10

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حظك اليوم لبرج القوس الخميس 2015/9/10 حظك اليوم لبرج القوس الخميس 2015/9/10

لبرج القوس:
>عليك مولود برج القوس عند قيامك ببعض المهام الموكلة إليك اليوم القيام بمراجعة كل الوثائق والأوراق القانونية الخاصة بتلك المهام حتى تستطيع السير فى الطريق السليم وتفادى العقبات التى يمكن أن تحدث.
>كما أن الفرصة التى كنت تنتظرها للقيام برحلة خاصة أو السفر إلى أحد الأماكن قد تأتيك اليوم وسوف تساعدك الظروف والأجواء على الاستمتاع بهذه الرحلة والاستفادة منها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم مهنيًّا: عليك الاهتمام بأحوالك المهنية واحرص على أخذ الأمور على محمل الجد، حتى تتمكن من الحفاظ على عملك والاستمرار نحو التقدم وإنجاز المهام.

عاطفيًّا: ربما يقابل مواليد برج القوس بعض المشكلات التى تبعدك عن الحبيب لفترة ما، وهذا الأمر سوف يجعلك تشعر بالحزن الشديد، عليك أن تحاول إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب.

صحيًّا: ربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق نتيجة قيامك بالمجهود الزائد، حاول الخصول على الراحة حتى تتمكن من استمرار العمل.

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