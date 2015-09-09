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حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/9/10

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حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/9/10 حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/9/10

لبرج الجدى:
>ينتظر مولود برج الجدى أخبارًا سعيدة تسمعها اليوم قد تجعلك مندهشًا من سماعها، وربما تشجعك على بدء الكثير من النشاطات الجديدة الفنية والإبداعية.

إن مصدر الإلهام بالنسبة لك فى الأعمال الجديدة قد يكون من الكتب والقصص القصيرة وبعض الصور التى تعبر عن الأمور المعنوية، وكل تلك الأشياء قد تساعدك على تقديم المزيد من الأفكار الجديدة، وسوف تندهش مما ستصنعه اليوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم مهنيًّا: تستطيع اليوم تحقيق الكثير من المكاسب المعنوية والتى تساعدك على تعويض الخسارة التى تعرضت لها فى الفترات الماضية نتيجة العناد الذى اتخذته كوسيلة فى العمل.

عاطفيًّا: احذر مولود برج الجدى من التصرفات التى تزعج الشريك فقد تتسبب فى إحداث الكثير من المشكلات التى تزيد من سوء العلاقة بينكما.

صحيًّا: قد تعانى اليوم من بعض الضغوط النفسية التى ستؤثر عليك، وهذا الأمر سيشعرك بسوء الحالة الصحية، فاحرص على استقرار حالتك الصحية.
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