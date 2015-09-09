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مجلس النواب الليبى يطالب برناردينو ليون بتعهدات مكتوبة حول رئيس الحكومة

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مجلس النواب الليبى يطالب برناردينو ليون بتعهدات مكتوبة حول رئيس الحكومة مجلس النواب الليبى يطالب برناردينو ليون بتعهدات مكتوبة حول رئيس الحكومة
طالب مجلس النواب الليبى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، بتعهدات مكتوبة لضمان اختيار رئيس ونائبه الأول من الأسماء التى رشحها البرلمان.

كما طالب المجلس فى رسالة وجهها إلى ليون اليوم الأربعاء، بأن يكون اعتماد الحكومة التوافقية من قبل مجلس النواب منفردا، وأن يتم غلق النقاش والتعديلات حول المسودة التى وقع عليها فريق المجلس.

وشددت الرسالة على ضرورة أن تكون كل القوانين والقرارات والتشريعات التى صدرت عن مجلس النواب وما نتج عنها من مناصب سياسية وسيادية، غير قابلة للتعديل أو المراجعة وأن تنص مسودة الاتفاق على ذلك.

وختم البرلمان رسالته بالتهديد - فى حال عدم الالتزام بهذه التعهدات بشكل كتابى - بالانسحاب من الحوار أو اللجوء إلى الشارع الليبى والاستجابة إلى مطالبه، دون توضيح ما هى مطالب هذا الشارع.
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مصر 365

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