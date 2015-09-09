«وزير النقل» يتفقد تطوير ورفع كفاءة طريق أسوان أبو سمبل

تفقد «وزير النقل»، المهندس هاني ضاحي، يرافقه محافظ أسوان، اللواء مصطفى يسري؛ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (أسوان – أبو سمبل) في المسافة من الكيلو 50 إلي الكيلو 100 بتكلفة 75 مليون جنيهًا وهو آخر مراحل رفع كفاءة وصيانة الطريق الذي يبلغ طوله الإجمالي 265 كم وتقوم بتنفيذه «شركة النيل العامة للطرق والكباري» ( إحدى الشركات المملوكة لوزارة النقل).

وقد وجه وزير النقل بالبدء فورًا في رصف ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة أسوان بطول 70 كم وتقسيم العمل على شركتين من شركات الطرق التابعة لوزارة النقل. وأشار الوزير، إلى أن رفع كفاءة هذين الطريقين يساهم في تسهيل الحركة المرورية والحد من حوادث الطرق والمساهمة في تنمية صعيد مصر.