بالصور.. الهجان يتابع خطة الموارد المائية لمحافظة قنا

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطة القومية للموارد المائية لمحافظة قنا، بحضور الأستاذ روبرت سميت ممثل الحكومة الهولندية، والمهندس على منوفي مساعد وزير الري لقطاع الجنوب، والمهندسة ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، واللواء هاني محمود حمدي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة.

وأشار محافظ قنا إن مشروع الخطة القومية للموارد المائية صدر في عام 2005 بدعم من الحكومة الهولندية حتى 2017 بثلاث محافظات استرشادية ( قنا – الفيوم – البحيرة ) لإنشاء وحدة للموارد المائية لمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة القومية ولإعداد خطة للموارد المائية بكل محافظة لتحقيق التوازن المائي.

مؤكدًا على إن إستراتيجية المحافظة لتنمية وإدارة الموارد المائية تعتمد علي مواجهة جميع التحديات التي تواجه قطاع المياه بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد المائية والري والعمل علي التطوير المستمر للأنشطة المختلفة لتحسين أداء النظام المائي في محافظة قنا وتحقيق الاهداف الخاصة لتحسين نوعية المياه ووضع خطة ومجموعة من الاجراءات للتعامل مع مشكلات نوعية المياة والحفاظ عليها من التلوث مشيدا بالجهود المبذولة في هذا المجال مما يساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.

وأوضح روبرت سميت إنه يجري حاليًا إعداد مشروع الخطة القومية للموارد المائية ( 2017 – 2037 ) بخمسة محافظات ( قنا – الفيوم البحيرة – كفر الشيخ – دمياط ) بدعم من الاتحاد الأوروبي والتي تأتي استكمالا للخطة السابقة بهدف تامين احتياجات المحافظات من الموارد المائية.