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آلاف اللبنانيين يتظاهرون للمطالبة بحل أزمة النفايات وقانون انتخابى جديد

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آلاف اللبنانيين يتظاهرون للمطالبة بحل أزمة النفايات وقانون انتخابى جديد آلاف اللبنانيين يتظاهرون للمطالبة بحل أزمة النفايات وقانون انتخابى جديد
تظاهر آلاف اللبنانيين اليوم فى ساحة الشهداء (أكبر ساحات العاصمة بيروت) للمطالبة بحل أزمة النفايات وللمطالبة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على النسبية، كما طالبت المظاهرة - التى جاءت بناء على دعوة من حملتى "طلعت ريحتكم" ، و" بدنا نحاسب " وهيئة التنسيق النقابية - بإصلاحات اقتصادية واجتماعية منها إقرار مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب".

وتحدث ممثلون لكافة المناطق اللبنانية فى المظاهرة مؤكدين رفضهم للطائفية ومطالبين بالإصلاح السياسى والاقتصادي.. كما ردد المتظاهرون الأغانى الوطنية وسط حضور لفنانين ومطربين، وامتلأت ساحة الشهداء بالمتظاهرين رغم الطقس السئ جراء العاصفة الترابية التى صاحبها ارتفاع فى درجتى الحرارة والرطوبة.

وتحركت مسيرة من ساحة الشهداء إلى وزارة البيئة اللبنانية لتحية المضربين عن الطعام أمام الوزارة الذين دخل إضرابهم اليوم الثامن للمطالبة باستقالة وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق، وتدهورت حالة أحد المضربين عن الطعام وتم نقله للمستشفى بعد أن شارك فى مظاهرة ساحة الشهداء.

وعلق وزير البيئة اللبنانى على موضوع المضربين عن الطعام فى تصريح صحفى قبيل مشاركته فى جلسة مجلس الوزراء اليوم قائلا "أحزن عليهم ولكنهم يصوبون إلى المكان الخطأ".
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