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6 نصائح لحمايتك إذا كان لديك تاريخ عائلى للإصابة بالضغط

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6 نصائح لحمايتك إذا كان لديك تاريخ عائلى للإصابة بالضغط 6 نصائح لحمايتك إذا كان لديك تاريخ عائلى للإصابة بالضغط
الخلل فى نسب ضغط الدم وارتفاعها بشكل ملحوظ، مرض يعانى منه الكثيرون، وبشكل خاص المصريون ينالون نصيب الأسد من نسب الإصابة به، وقد أكدت الكثير من التجارب والمؤشرات أن الأسباب الوراثية تلعب دورا هاما فى الإصابة بضغط الدم المرتفع، فتلك العائلة التى تحتوى على أكثر من شخص يعانى من هذا المرض، خاصة إذا كان الأبوان، يصبح الأطفال معرضين للإصابة بالضغط العالى بنسب عالية.

وعن هذا الشأن تحدثت الدكتورة نيفين رضا، أخصائية أمراض الباطنة، مؤكدة أن الإصابة بضغط الدم المرتفع، مشكلة لابد من الحذر والوقاية منها، لأنه مرض مؤرق ومزمن، يعانى خلاله المريض من أعراض مرضية مزعجة، كالصداع واحمرار الوجه، وتشوش الرؤية وغيرها، كما تهدد نسب الضغط المرتفعة بالجلطات.


>ومن هنا حذرت نيفين من لديه تاريخ عائلى مرضى مع ضغط الدم، بضرورة اتباع نظام صحى منذ الطفولة وفى مراحل الشباب والحذر البالغ عند النضج:
>-الامتناع تدريجيا عن إضافة الملح إلى الطعام بكل أنواعه، حتى يصبح الملح غريب المذاق على هؤلاء.
>-تجنب إدمان القهوة والكابيتشينو والقهوات السريعة، والاعتياد على شرب مشروبات عشبية.
>-تجنب تناول المخللات والأطعمة المملحة والفسيخ والرنجة، فعلى هؤلاء شطب هذه المأكولات من مائدتهم.
>-تجنب تناول الجبن الحادق، أو الرومى، وتناول الجبن الأبيض الغير مملح.
>-اهتم بممارسة الرياضة لتعديل ضغط الدم لديك، وكى تساعد على الخفاظ على نسبة متزنة أطول فترة ممكنة.
>-اهتم بالبعد عن الضغوط النفسية، ومارس تمارين الاسترخاء.

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مصر 365