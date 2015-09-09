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الفريق مهاب مميش: عبور 60 سفينة لقناة السويس بحمولات 3.4 مليون طن

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الفريق مهاب مميش: عبور 60 سفينة لقناة السويس بحمولات 3.4 مليون طن الفريق مهاب مميش: عبور 60 سفينة لقناة السويس بحمولات 3.4 مليون طن

السفينة العملاقة ميرسك ماكينى موللر

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن قناة السويس، اليوم الأربعاء، شهدت عبور 60 سفينة عملاقة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.4 مليون طن، حيث عبرت 32 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 2 مليون طن، ومن الشمال عبرت 28 سفينة دون انتظار بإجمالي حمولات 1.4مليون طن.

جدير بالذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARSTAL MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة، وهى إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، حيث تستطيع حمل 18270 حاوية.

أما من الجنوب فكانت أكبر سفينة تعبر القناة هى سفينة الحاويات العملاقة MSC AMSTERDAM ترفع علم بنما وحمولتها 182 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى بلجيكا.

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