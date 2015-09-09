فاران يكشف.. كيف هاجمه مورينيو حتى يستعيد مستواه

كشف رافايل فاران نجم ريال مدريد عن لحظة هاجمه فيها جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي حتى يستعيد مستواه.

فاران انضم لريال مدريد وتألق في موسمه الأول تحت قيادة مورينيو، ثم في الموسم التالي انخفض مستواه.

بعدها رحل مورينيو عن ريال مدريد وظل فاران واحدا من أفضل المدافعين الشباب في العالم.

وقال فاران: "مورينيو في الموسم الثاني أثناء إحدى الحصص التدريبية هاجمني بشدة".

وأوضح "مورينيو صرخ في: لماذا لا تركض فاران".

وأضاف "وقتها لم أرد. فازداد صخبه وصوته العالي وهو ينتقدني".

وأكمل "كنت أعلم أنه يتحدث بشكل صحيح. كنت أعلم أني فعلا في حال غير جيدة وأني لم أكن أقدم ما يريده مني في الفريق".

واستطرد "مورينيو مدرب رائع. لا يحتاج للتحدث طويلا لأنه دوما ما يقول ما يريده مباشرة".

وأتم "بدون ضغط مثل هذا الذي وضعه فاران علي، كنت سأظل هادئا ولم أكن لأخرج مزيدا مما لدي".