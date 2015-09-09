فريق شفاينشتايجر الأسبق يكشف عن ثمن صفقة انتقاله ليونايتد الحقيقي

أكد نادي تي اس في روزينهايم الألماني والذي خرج منه باستيان شفاينشتايجر أن ثمن صفقة انتقال اللاعب من بايرن ميونيخ إلى مانشستر يونايتد أقل مما يشاع.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد قد ضم شفاينشتايجر مقابل 16 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 20 مليون يورو تقريبا.

لكن روزينهايم أكد في بيان رسمي له أن سعر الصفقة الحقيقي هو 9 ملايين يورو فقط وفقا لنسبته في الصفقة التي سيحصل عليها.

وقال روزينهايم في بيانه "صفقة انتقال شفايني من بايرن لمانشستر يونايتد كان 9 ملايين يورو، وسنحصل على نسبتنا على دفعتين".

وأضاف "بعد خصم الضرائب والمصاريف الأخرى نسبتنا من الصفقة 19 ألف يورو وحصلنا على الدفعة الأولى في أغسطس الماضي".