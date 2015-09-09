برشلونة يفقد برافو 3 أسابيع

يغيب التشيلي كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة الإسباني عن صفوف فريقه لمدة 3 أسابيع بعد تعرضه للإصابة في عضلة السمانة ليفقد الفريق الكاتالوني خدماته حتى نهاية سبتمبر.

وبذلك سيغيب برافو مبدئيا عن برشلونة في مواجهته القوية مع أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وقال كريستيان أوجيلاد وكيل أعمال برافو "هو سليم لكنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بعد 3 أسابيع حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأضاف "سيغيب عن بعض المباريات في الدوري لكن من الأفضل أن يتعافى بشكل جيد حتى لا تعود الإصابة من جديد وبالتالي يصبح جاهزا طوال الموسم".

وأردف "ليس هناك أي حاجة للتسرع حتى لا تحدث إصابة قد تبعده لستة أشهر في نفس المنطقة".