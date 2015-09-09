ابنة مورينيو .. كيف سرقت لقب الاستثنائي ليوم واحد ' أكثر من مجرد فستان '

قبل يوم أمس الثلاثاء، لم يكن يهتم الكثيرون بشكل ماتيدا ابنة الاستثنائي جوزيه مورينيو. ولكن بعد حفل توزيع جوائز مجلة "GQ" ربما أصبح الاسم الأكثر تداولا على الإنترنت.

ماتيلدا ظهرت مع والدها خلال الحفل السنوي لجوائز العام في إنجلترا، حيث تم دعوة جوزيه للحصول على جائزة خاصة بعدما قاد تشيلسي للفوز بالدوري الموسم الماضي.

صحيفة "ميرور" قالت في تقريرها أن ماتيلدا أرادت أن تخطف من والدها لقب "الاستثنائي" ولو ليوم واحد، وذلك بعدما ظهرت صاحبة الـ18 عاما بفستان مثير لفت الأنظار.

لم يبتسم مورينيو أثناء استلام الجائزة أو في أي صورة مع ابنته وكأنه غاضب من فستانها، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما.

مورينيو قال أثناء استلام الجائزة أنه حضر الحفل بسبب ابنته ماتيلدا.

اسم استثنائي

هي أسرة لديها عادة غريبة بعض الشيء.

اسم ابن جوزيه مورينيو هو جوزيه. واسم والد جوزيه مورينيو هو جوزيه أيضا!

اسم ابنة مورينيو هي ماتيلد، على اسم زوجته.. وعلى اسم والدة زوجته كذلك!

فماذا لو نادى أحد في المنزل باسم، جوزيه.. من سيرد؟

يقول مورينيو في حوار سابق لشبكة "سكاي سبورتس": "غالبا ولا أحد.. فلكل منا اسم تدليل هو الذي نرد عليه في المنزل".

ماتيلدا هي الأكبر وتدللها العائلة باسم "تيتا"، وجوزيه الابن ينادونه "زوكا".

وعن أسرته، قال مورينيو: "ابني على شاكلتي، مهتم بالدراسة لكن ليس لدرجة كبيرة بسبب عالم كرة القدم".

وعن ماتيلدا، قال: "ابنتي على العكس تماما، تهتم بدراستها جدا".

وأفاد "ابنتي وزوجتي لا يحبان كرة القدم من الأساس، لكنهما من أكبر الداعمين لي بالطبع".

علاقة خاصة

في حوار صحفي سابق، كشف مورينيو عن أن عائلته هي صاحبة التأثير الأكبر في المنزل. وأنه يترك لهم حرية إدارة الأمور.

يقول الاستثنائي "زوجتي وأبنائي هم أصحاب التأثير الأكبر في حياتي، بالتأكيد".

وأكمل "تسألون لماذا؟ لأن هم رؤساء المنزل ويديرون كل شيء هناك".

وتابع "هم لا يحاولون التأثير على عملي، ولكن في النهاية هم بالنسبة لي أصحاب التأثير الأكبر".

علاقة مورينيو بماتيلدا تحديدا قوية وأقرب إلى الصداقة، حيث اختارها الاستثنائي لمشاركته في تحدي الثلج العام الماضي.

مثيرة للجدل

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها ماتيلد الجدل. فمنذ فترة خرجت تقارير تشير إلى أنها في علاقة مع المطرب نايل هوران عضو فريق "وان دايركشن"، والتقطت عدسات المصورين خروجهما من أحد النوادي الليلة منذ فترة.

ولكن وكيل أعمال هوران نفى التقارير، مصرحا أنهما مجرد صديقين.

المثير أن جوزيه مورينيو نفسه مرتبط بالأمر، حيث أنه يتمتع بعلاقة صداقة مع المطرب الشاب الذي زار مع فرقته تدريبات ريال مدريد عندما كان الاستثنائي مدربا للميرنجي.

وجوزيه هو من عرف ابنته إلى المطرب الشاب.