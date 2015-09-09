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الأحد.. مجلس الجامعة العربية يرفع قرارا بشأن إيران أمام وزراء الخارجية

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الأحد.. مجلس الجامعة العربية يرفع قرارا بشأن إيران أمام وزراء الخارجية الأحد.. مجلس الجامعة العربية يرفع قرارا بشأن إيران أمام وزراء الخارجية
طالب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، إيران بالكف عن تدخلها فى الشؤون الداخلية للدول العربية، والتى من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.

جاء ذلك فى مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "التدخل الإيرانى فى دول الجوار"، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاعتماده يوم الأحد المقبل.

وأكد المشروع على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأعرب المجلس فى مشروع قراره عن إدانته التدخل الإيرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولى، ولمبدأ حسن الجوار.

وطالب المجلس، الدول الأعضاء إثارة هذا الموضوع فى اتصالاتها مع الدول الأخرى، وإدراج هذا البند كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى.

كما طالب مشروع القرار، الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس فى دورته المقبلة مارس 2016، بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

وناقش المجلس هذا البند بناء على مذكرة الأمانة العامة ومذكرة المندوبية الدائمة لدولة الإمارات العربية، والتى تدارسها المجلس اليوم.

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