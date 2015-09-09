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مقتل 13 جندياً عراقياً فى تفجيرات انتحارية لتنظيم داعش فى الأنبار

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مقتل 13 جندياً عراقياً فى تفجيرات انتحارية لتنظيم داعش فى الأنبار مقتل 13 جندياً عراقياً فى تفجيرات انتحارية لتنظيم داعش فى الأنبار

بغداد (أ ب)
>قتل 13 جنديا عراقيا فى تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم داعش، واشتباكات بين الجماعات المتطرفة بمحافظة الأنبار غربى العراق، بحسب ما أعلن الجيش العراقى ومسئولون أمنيون.

وقال المسئولون إن الهجمات التى وقعت اليوم الأربعاء، شارك فيها ما لا يقل عن مفجرين انتحاريين استهدفا موقعا عسكريا فى المحافظة المضطربة التى سقطت فى أيدى تنظيم داعش خلال الهجوم الخاطف الذى شنه العام الماضي.

وأضافوا أن الموقع كان يضم قوة مشتركة من الجنود ورجال الشرطة العراقيين ومسلحين سنة متحالفين معهم. وأصيب 13 جنديا آخر فى أحدث الهجمات التى تستهدف القوات العراقية التى تحاول استعادة المحافظة من التنظيم.

وتحدث المسئولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم ليسو مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام.
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