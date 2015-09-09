رئيس الوزراء العراقى يعزل 123 مسئولا رفيعاً فى إطار إصلاحات

عزل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، 123 وكيل وزارة ومدير عام فى إطار اصلاحات تهدف الى الحد من الفساد وسوء الإدارة التى جعلت من المستحيل تقريبا حكم البلاد.

ولم يذكر العبادى الوزارات التى تأثرت لكنه قال فى بيان: "يحال المذكورون على التقاعد أو يكيف وضعهم الادارى حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء."

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