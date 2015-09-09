بالصور.. محافظ أسيوط يشارك في تشييع جنازة شهيد عملية “حق الشهيد” بمسقط رأسه

شارك المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، في تشييع جنازة الشهيد مجند عمر محمد فايق حسين بمسقط رأس الشهيد بقرية نزلة مصطفى بجوار عزبة التحرير التابعة لمركز ديروط، والذي استشهد خلال عمليات “حق الشهيد” التي تنفذها القوات المسلحة في محافظة شمال سيناء في إطار العملية الشاملة لتطهير البؤر الارهابية في رفح والشيخ زويد والعريش.

كما شارك الألاف من أهالي القرية وعدداً من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية والمقدم أسامة البدري المستشار العسكري لمحافظة أسيوط واللواء عبد الرحمن شحاته نائب مدير الأمن لقطاع شمال وأيمن محروس رئيس مركز ديروط في تشييع جنازة الشهيد.

وأكد محافظ أسيوط خلال تقديمه لواجب العزاء أن أسيوط بشعبها وقياداتها تقف خلف قواتها المسلحة في سبيل تطهير هذه البؤر الارهابية.

مشيراً إلى أن تضحيات أبناء أسيوط لا تقدر بثمن وأن القوات المسلحة سوف تقتص لكل شهيد ضحى من أجل الوطن.