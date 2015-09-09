ضبط 36 مخالفة مرورية وتنفيذ 35 قرار إزالة فى حملة أمنية بدمياط

شنت مديرية أمن دمياط حملة مكبرة على ميدان سوق الحسبة وشارع فكرى زاهر برئاسة اللواء أحمد سلامة والعميد على العساس مأمور قسم اول شرطة دمياط وبالاشتراك مع ضباط قسم المرافق تحت إشراف العقيد حمدي صالح والسادة ضباط مباحثقسمى أول تانى دمياط ورجال إدارة المرور.

أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات وتسيير حركة المرور وضبط 8 محكوم عليهم في أحكام متنوعة، و5سيارات بدون ترخيص و8 درجات بخارية بدون لوحات معدنية و36 مخالفة مرورية أخرى، وتحصيل (1700) غرمات فورية .

وضبطت الحملة 3مقاهى بدون ترخيص ، و55 مخالفة إشغال طريق و55مخالفة بائع متجول ونفذت 35 أزاله فورية للإشغالات ،وضبطت 6 مخالفات إدارة محل عام بدون ترخيص .

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