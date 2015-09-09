دفاع الأهلي - ربيع ياسين يتحدث لـ في الجول عن ميزة ربيعة وحجازي منذ الطفولة.. وإيقاف باسم مرسي

كان غريبا منذ بداية موسم الانتقالات تأخر الأهلي في دعم خط دفاعه بصفقات جديدة بعدما كانت أكثر الأسماء المنضمة حديثا هجومية. ولكنه أنهاه بضم قلبي دفاع منتخب مصر رامي ربيعة وأحمد حجازي.

ربيعة عاد إلى الأهلي من سبورتنج لشبونة، وضم النادي الأحمر حجازي بعدما فسخ تعاقده مع فيورنتينا.

ولعب الثنائي معا بعد أيام من إعلان انضمامه للأهلي مع منتخب مصر في الفوز الكبير على تشاد 5-1.

ويسأل FilGoal.com نجوم الأهلي القدامى عن المميزات التي يمنحها ضم الثنائي لدفاع الأهلي، والبداية مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب.

وكل ما يلي على لسان ربيع ياسين ..

"الأهلي أتمم صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع ربيعة وحجازي، فهما قلبا دفاع منتخب مصر. وبالتأكيد لا يشاركان مع المنتخب مجاملة من هيكتور كوبر".

"ربيعة وحجازي هما أفضل مدافعين في مصر، حتى وهما بعيدان عن المشاركة مع منتخب مصر".

"ربيعة يتمتع بقدرات بدنية كبيرة، مع قوة في الالتحامات. هو يعرف جيدا كيف يجيد في إحباط هجمات الخصم".

"هو قادر أيضا على بناء الهجمات، مع إمكانية تقديم الزيادة الهجومية والتسديد من مسافات بعيدة. كل هذا دون أن يترك فراغ خلفه ليستغله الخصم".

"رأينا هدفه مع منتخب مصر في تنزانيا، وهذا يثبت أنه جيد أيضا في التعامل مع الكرات العرضية".

"حجازي أيضا مميز في التعامل مع الكرات العرضية، ومعروف عنه منذ كان في منتخب الشباب أنه يسجل كثيرا برأسه".

"عملت مع هذا الثنائي منذ كان طفلا، والحقيقة أن كلاهما كان ملفتا للانتباه. واعتقد أن أي مدرب في الأهلي مجبر على الدفع بهما أساسيين".

"ومع احترامي لمدافعي الأهلي، فربيعة وحجازي يتميزان بفارق دون التقليل من أحد".

"الدفاع في الموسم الماضي كان مشكلة الأهلي الواضحة وهو ما أهدى الزمالك الدوري. بعد أن حل الأزمة التي ظل يعاني منها لسنوات".

"الزمالك كان يعاني من نقطتي ضعف على مدار السنوات الماضية في حراسة المرمى وخط الدفاع. ولكنه حل مشاكله الموسم الماضي فتوج بالدوري".

"في اعتقادي، أن ربيعة وحجازي قادران على إيقاف أي مهاجم إفريقيا وليس باسم مرسي فقط".