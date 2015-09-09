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أرقام في الجول – هل تعرف كم مرة تناقل حازم إمام ورمضان صبحي الكرة فيما بينهما

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أرقام في الجول – هل تعرف كم مرة تناقل حازم إمام ورمضان صبحي الكرة فيما بينهما أرقام في الجول – هل تعرف كم مرة تناقل حازم إمام ورمضان صبحي الكرة فيما بينهما

كم مرة شاهدت شابا يرتدي قميصا لونه أحمر عليه صورة لاعب يقف على الكرة؟ كم مرة وجدت أحد أصدقائك يضع على حسابه في انستجرام صورة للاعب يرتدي قميصا أبيض ويركل لاعبا أمامه؟

حسنا تجاهل كل هذا. ففي أرض الملعب كان الثنائي حازم إمام ورمضان صبحي متعاونا بشكل رائع في خدمة منتخب أمام تشاد ضمن التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا. أرقام FilGoal.com تقول ذلك.

الجبهة التي شكلها إمام ورمضان صبحي كانت أمام اختبار جماهيري بعد صدام الثنائي في مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز.

والأرقام تقول إن تلك الجبهة نجحت في الاختبار.

FilGoal.com يقدم ضمن خدمة الإحصائيات الخاصة بالمباريات المحلية الهامة تقريرا جديدا يخص الثنائيات في أرض الملعب.

هذا التقرير يعكس هل نجحت الجبهة التي يشكلها الظهير الأيمن مع الجناح هجوميا؟ مدى تواصل لاعبي الوسط بنجاح مع رأس الحربة وهكذا.

رمضان وإمام

حازم إمام لعب في مركز الظهير الأيمن ضد تشاد ولعب أمامه رمضان صبحي كجناح.

مرر حازم إمام الكرة لرمضان صبحي 6 مرات.

ومرر رمضان صبحي الكرة إلى حازم إمام 5 مرات بالمثل.

إمام إجمالا مرر الكرة لزميل قريب له 38 مرة بشكل صحيح، ورمضان صبحي مرر الكرة لزميل قريب له بشكل صحيح 18 مرة.

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