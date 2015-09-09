«أمن الدولة» تنظر تجديد حبس «المصورة الصحفية» إسراء الطويل 21 سبتمبر الجاري

حددت نيابة «أمن الدولة» العليا، برئاسة المحامي العام الأول، المستشار تامر فرجاني، جلسة 21 سبتمبر الجاري، نظر قرار تجديد حبس المصورة «الصحفية» إسراء الطويل، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وذلك بعد أن قررت النيابة اليوم تجديد حبسها 15يومًا، وكان دفاع “الطويل” في جلسة التحقيق اليوم تقدم بطلب لإخلاء سبيلها نظرًا لظروفها الصحية السيئة.

وتواجة ” الطويل”، عدة تهم، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلًة لتنفيذ أغراضها.