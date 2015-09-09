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بالصوت..زعيم القاعدة يهاجم "أبو بكر البغدادى": كل همه تنصيب نفسه خليفة

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بالصوت..زعيم القاعدة يهاجم "أبو بكر البغدادى": كل همه تنصيب نفسه خليفة بالصوت..زعيم القاعدة يهاجم "أبو بكر البغدادى": كل همه تنصيب نفسه خليفة
شن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، هجوماً حاداً على زعيم تنظيم داعش الإرهابى، أبو بكر البغدادى، قائلاً: تحملنا الكثير من الأذى من جماعة أبا بكر البغدادى، وخلف نفسه على المسلمين بغير مشورة، وكل همه جمع البيعات وشق الصفوف".

وقال "الظواهرى" فى تسجيل صوتى نشرته القاعدة اليوم الأربعاء، إن البغدادى لم يلتفت إلى قنابل إسرائيل فى غزة وكل همه هو الخلافة، مطالباً كل من بايع تنظيم "داعش" التبرؤ منها.

وأكد زعيم تنظيم القاعدة، "أن البغدادى ضحى بكل شىء من أجل السلطة، وتمرد على بيعة أمير المؤمنين "الملا محمد عمر" ويطالب الناس بالتمرد والانشقاق عن الصفوف".

وأضاف، أن البغدادى لا يحق له السمع وليس بخليفة، وهو متمرد على السمع والطاعة، متسائلاً: أين كان هو عندما كان المجاهدين يقاتلون فى أفغانستان".

وتابع الظواهرى: "لا نعترف بهذه الخلافة ولا نراها خلافة على منهاج النبوة بل هى إمارة استيلاء بلا شورى ولا يلزم المسلمين مبايعتها ولا نرى أبا بكر البغدادى أهلا للخلافة".

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مصر 365